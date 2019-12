JOSE ANDRILLERMERI, GUIO CARREL Y TEO ZEHNDER LOS NUEVOS CAMPEONES

Los TZ cerraron su calendario 2019 con emocionantes definiciones de campeonato, José Andrieri se consagró campeón dentro de los Fiat 600, Guillermo Carrel hizo lo propio en los Fiat 128, mientras que el joven Teo Zehnder se llevó la corona en la 1600, ellos se sumaron a Emiliano Garola, campeón anticipado en los 600 1100.-

Los Fiat 600 volvieron a dar un impresionante espectáculo, al punto de llegar a definirse el campeonato a solo 500 metros de la bandera a cuadros.-

La clasificación la ganaba el entrerriano Rafael Naibert, seguido de Franco Lemos y José “batata” Andrieri, los tres candidatos a luchar por la corona en menos de 3 décimas.-

La serie única fue una pulseada entre José Andrieri y Luciano Favaretto, quedando para “batata” la victoria. Franco Lemos llegaba tercero definiendo por apenas medio auto a su favor con respecto a Rafael Naibert. Adrian Lazzarotto y Santiago Colli completaron los mejores 6.-

La final se vuelve muy difícil de contarla, los tres candidatos a la corona, sumado a Luciano Favaretto hicieron una carrera magistral, impresionante, se cambiaron las posiciones en cada sector de la pista, lo que hacía que por momentos se alternaban el título de campeón de la categoría. Franco Lemos necesitaba la victoria que es condición para poder tener derecho a campeonar, el Santotomesino hizo un torneo muy regular, que lo depositó en la última fecha como líder del mismo. En la última vuelta estaba cumpliendo su objetivo, hasta que fue superado por Andrieri, Lemos lejo de dar por perdida la porfía, en un último intento busca superar a quien era su principal rival y motorista José Andrieri, sin poder cerrar la maniobra y haciendo un trompo. Intento muy válido, ya que era necesario ese sobrepaso para salir campeón. Finalmente Andrieri cruza la meta como ganador y automáticamente se consagró como campeón de la competitiva Fiat 600 TZ. Detrás llegaron dentro del mismo segundo Rafael Naibert y Luciano Favaretto. Franco Lemos retomo la marcha para terminar tercero. Completaron el clasificador Adrian Lazzarotto, Claudio Sanchez, German Pontoni y Santiago Colli.-

Cualquiera de los 3 candidatos a la corona se merecían la corona, por capacidad, por el trabajo realizado y por la caballerosidad con la que corrieron todo el torneo. El campeón es solo uno, José “batata” Andrieri justo campeón de los FIAT 600 TZ.-

Fiat 600 tz

Gral. clasificación

Serie

NC:Claudio Sánchez

Final (12v.)

NC: Horacio Bordon

Esteban Pontoni

GUILLERMO CARREL CAMPEÓN DE LOS FIAT 128

Diego Melchiori y Guillermo Carrel llegaron separados por apenas 1,5 puntos, quien saliera adelante iba a ser el campeón. También Marcelo Panayotti a 25 puntos del líder pero con posibilidades intactas de pelear por el #1. En este caso, al igual que el Fiat 600, los 3 candidatos eran merecedores de pintar el 1 en la próxima temporada.-

Finalmente el piloto de San Francisco se quedó con el tan ansiado #1 para pintar en su 128, a pesar de estar ausente en 8 de las 9 competencias pactadas en el calendario.

La clasificación la ganaba Gustavo Olivera, con suma solvencia, ya que había dominado en cada entrenamiento. Detrás se encolumnan Nicolás Donnet, Diego Melchiori, Guillermo Carrel, Nicola Verti y Marcelo Panayotti en los mejores 6 lugares.-

La primera serie la ganó Gustavo Olivera por delante de Diego Melchiori, Martin Massuet, Martin Fernandez, Pablo panseri y Brian Raimondi.-

La segunda batería resultaba ser la más veloz y la ganaba Guillermo Carrel, que de esta manera empata en puntos a Diego Melchiori en el campeonato, haciendo más apasionante la definición del campeonato. Detras llegaban Nicolas Donnet, Marcelo Panayotti, Michael Degiorgio, Brian Capovilla y Javier Faroldi.-

La final comenzó con Carrel al frente escoltado por Olivera Donnet, Melchiori Panayotti. Inmediatamente, Gustavo Olivera comenzó a trabajar en tándem con Carrel buscando alejarse del resto para luego definir en un mano a mano la victoria. Mientras Diego Melchiori no encontraba la tranquilidad que le permitiera seguir a los líderes. Finalmente a poco del final, y cuando ya estaba todo definido, con una distancia mayor a los 7 segundos con respecto a Melchiori. Gustavo Olivera superó a Carrel y se fue rumbo a la victoria, dejando el campeonato definido a favor del piloto de San Francisco. Tercero llegó Melchiori, cuarto Marcelo Panayotti, quinto Martin Fernandez y sexto Michael Degiorgio.-

Merecido campeonato para Guillermo Carrel quien con esfuerzo y dedicación pintara el #1 en el lateral de su 128.

Fiat 128 tz

Gral. clasificación

1ra. serie Fiat 128 (6V)

2da. serie Fiat 128 (6v.)

NC: Marcelo Ruta

Auto 4 recargado con 1 puesto por falsa largada

Final Fiat 128 (12v,)

N/C

Brian Capovilla,

Marcelo Ruta

JULIO MIRETTI SE IMPUSO EN LA 1100

Los Fiat 600 1100 llegan al final de su campeonato presentación con muy buenas expectativas de cara al futuro, con un parque que se fue incrementando carrera tras carrera y con pilotos a incorporar a futuro.-

La clasificación quedó para Exequiel Paez, seguido de Julio Miretti, Maximiliano Jacobe, Emiliano Garola, Jorge Gogniatt y Germán Fregona.-

La serie quedó para Julio Miretti, seguido de Emiliano Garola y Maximiliano Garola. Páez y Gogniatt completaron los mejores 5.-

La final fue muy entretenida, de las más interesantes del año, allí se impuso Julio Miretti por poco más de 1 segundo por sobre Maximiliano Jacobe, Completó el podio Emiliano Garola. Exequiel Paez, Jorge Gogniatt y Germán Fregona completaron los 6.-

De manera anticipada se había consagrado campeón del torneo exhibición-presentación Emiliano Garola. La categoría va a crecer, una categoría económica, factor fundamental para poder avanzar en épocas de vacas flacas como las actuales.

Gral. clasificación

Fiat 600 1100cc

Serie

NC:German Fregona

Auto 32 recargado con un puesto por falsa largada

auto 83 recargado con un puesto por maniobra peligrosa contra auto 13

Final Fiat 600 1100 cc (12v)

TEO ZEHNDER CAMPEÓN DEL 1600

De los 3 campeonatos por definir dentro del TZ, el del 1600, su líder llegaba más cómodo que el resto, 23 puntos y medio separaba a Teo Zehnder (líder) de su inmediato y único rival, Marcelo Dalmazzo.-

La clasificación quedaba en manos de Lautaro Meyer con el Fiat Palio, seguido de Marcelo Dalmazzo, Teo Zehnder, Fernando Zerbonia, Nicolás Donati y Gianfranco Stancato en los mejores 6.-

En la serie sobre 6 vueltas se impone Lautaro Meyer, seguido de Marcelo Dalmazzo y Teo Zehnder, de esta manera el piloto de San Francisco solo podía descontar un punto con cincuenta al finalizar la serie. Detras quedaban Nicolas Donati, Fernando Zerbonia, Gianfranco Stancato y Eduardo Donati.-

La competencia final fue lineal, Con Lautaro Meyer escapando en la punta del pelotón, seguido de Marcelo Dalmazzo que tenía un toque apenas iniciada la carrera con Nicolás Donati, provocando el abandono del Santafesino. Teo Zehnder quedaba de esta manera detrás de su único rival del campeonato. Estas ubicaciones se mantendrían hasta el final, sin lucha por los puestos de adelante. Detras otro grupo integrado por Gianfranco Stancato y Eduardo Donatti estaban a la expectativa de lo que ocurría adelante. –

Finalmente y sin sobresaltos, el piloto de Humboldt Lautaro Meyer se quedó con la victoria, Marcelo Dalmazzo (segundo en pista) era recargado con 10 segundos por el toque con Nicolás Donatti, relegando al piloto de San Francisco a la cuarta ubicación. Teo Zehnder llegó segundo y se consagró nuevo campeón de la categoría. Completó el podio Gianfranco Stancato que en esta oportunidad dejo de lado el Duna y utilizo el Ford Escort que posee el equipo. Dalmazzo quedó cuarto delante de Eduardo Donati y Fernando Zerbonia.-

Teo Zehnder tuvo un año excelente, con un medio mecánico que acompañó claramente su adaptación a un auto de competición, fue su primer año en el automovilismo para el piloto de Humboldt de basta experiencia en los karting.-

Tz 1600

Gral.clasificación