En la segunda final volvió a vencer a El Pozo A, esta vez 70-59 en cancha de Santa Rosa. Lucas Lissi fue la figura con 17 anotaciones.

Sarmiento de Humboldt cerró un año perfecto al adjudicarse la Copa de Oro del Torneo Promocional en categoría mayores, al superar como visitante a El Pozo A por 70 a 59, y dejar la serie 2-0.

Ante un gran marco de público que colmó el Gigante de calle Las Heras, el equipo de Alejandro Rippstein impuso condiciones, a partir de grandes actuaciones de Lucas Lissi (18) y Julián Andreoli (16).

Más allá de los que se cambiaron, integraron también el equipo campeón: Alejandro Orlandini, Cristian Alba, Rodrigo Acosta, Néstor Kunz y Micael Rorhman.Fuente https://marcapersonalweb.com.ar/