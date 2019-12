El Karting Regional del Norte Santafesino se prepara para el cierre de la temporada 2019 en el trazado de la Mutual del Club Juventud Unida de Humboldt emplazado en el ingreso a la vecina localidad.

La misma debía desarrollarse en Los Toboganes el paso domingo y debió suspenderse por el temporal de la lluvia además desde la categoría llamaron al encargado del predio y le confirmó que las instalaciones no iban a estar preparadas para el próximo fin de semana por lo que la dirigencia de la categoría optó por cerrar el año en Humboldt.

La actividad en pista se centrará en la jornada del domingo comenzando la actividad a partir de las 09:30 de la mañana con los entrenamientos, posteriormente series y cada una de las finales.

Estarán presentes las divisionales 150 cc Kayak, Escuela Motores Estacionarios (Motores sorteados), 150 cc Kayak Pesados (Senior), 4T Junior, 4T Mayores, Súper Promo y Libre Internacional.

