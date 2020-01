AQUI Cronograma de pagos Diciembre 2019 a empleados publicos Prov de Sta Fe

El Ministerio de Economía dio a conocer el cronograma de pago de sueldos a los agentes provinciales correspondientes al mes de diciembre, que comenzará a efectivizarse a partir de este jueves 2 de enero.

Cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de diciembre 2019

1ºTURNO: JUEVES 2 DE ENERO:

► Activos hasta $24000 de bolsillo y Pasivos hasta $36000 de bolsillo.

2º TURNO: VIERNES 3 DE ENERO:

►Activos hasta $34000 de bolsillo. Asistentes escolares Escuelas Privadas Transferidas 2º Convenio.

3º TURNO: LUNES 6 DE ENERO:

►Activos hasta $43000 de bolsillo y Asistentes escolares de Escuelas Privadas Transferidas 1º Convenio. Se aclara que los agentes del 3º turno tendrán disponibles los montos correspondientes en los cajeros automáticos del Nuevo Banco Santa Fe a partir del sábado 4 de enero de 2020.

4º TURNO: MARTES 7 DE ENERO.

► Activos hasta $56000 de bolsillo. Asistentes Escolares Escuelas Privadas Históricas.

5º TURNO: MIERCOLES 8 DE ENERO:

► Activos superior a $56000 de bolsillo.

6º TURNO: LUNES 13 DE ENERO DE 2020:

► Pasivos superior a $36000 de bolsillo. Se aclara que los agentes del 6º turno tendrán disponibles los montos correspondientes en los cajeros automáticos del Nuevo Banco Santa Fe a partir del día sábado 11 de enero de 2020.

7º TURNO: MARTES 14 DE ENERO:

► Autoridades superiores.

FUENTEPrensa UPCN

