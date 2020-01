Mascotas Las Colonias, un nuevo año, otro gran éxito en su implementaciónmanifestó Ruben Pirola

Son la enorme mayoría quienes aseguran desde diferentes estudios que “la única solución a la super población de fauna urbano en nuestras comunidades son las castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas y continuadas en el tiempo” luego de analizar cada una de las soluciones propuestas para generar mayor calidad de vida a los pueblos y ciudades de la Las Colonias en este tema creamos Mascotas Las Colonias para poder aportar una solución concreta a las ciudades y pueblos de nuestro Departamento” concluyó Pirola.

Un nuevo año, otro éxito en la implementación.

“Gracias a cada uno de los vecinos de Las Colonias que se apropiaron de esta iniciativa que propusimos y juntos a los Presidentes Comunales Intendentes Escuelas, Voluntarias y Ong’sEnRed hicieron que más de 4.000 animales de compañía transitaran por esta Experiencia Colaborativa y en Positivo. Esto implicó que se evitara una reproducción que significaría unos 20.000 animales producto de la reproducción en este tiempo sino hubiéramos trabajado todos juntos de amera seria y sostenida en el tiempo.” expresó el legislador provincial.

El programa:

“Mascotas Las Colonias es un Programa que nació de mi idea de acompañar a los gobiernos locales y a los habitantes de las localidades del Departamento en el control de la población de perros y gatos mediante la esterilización de las mascotas ya que esta práctica es el método más eficaz para controlar su reproducción, herramienta imprescindible para evitar las situaciones de la superpoblación, previniendo las gestaciones y camadas no deseadas.” explica desde su web Pirola

Y agrega: “De esta manera además favorecemos la salud de los habitantes de nuestras comunidades que se ven menos expuestos a enfermedades de transmisión animal, aportando además a mejorar la convivencia ciudadana en materia relacionada con la presencia de animales, que provocan situaciones no deseadas que pueden llegar a resultar molestas.”

“En definitiva, con el Programa Mascotas Las Colonias, sumamos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de nuestros animales, generando una convivencia armónica y responsable de las mascotas y sus tenedores en nuestras comunidades, lo que redunda en una mejor calidad de vida para cada uno de nuestros vecinos” explica desde su web el legislador provincial.” cierra Rubén Pirola.

Please follow and like us: