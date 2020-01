Luis Escalante y su magia en pinturas plasmó esta imagen en la localidad de Humboldt (ver mas fotos)

En Humboldt donde reside Luis Escalante un verdadero artista y donde usted puede contratarlo para cualquier tipo de pintura plasmado en paredes muchas son las muestras que usted podra observar .

Esta vez lo contrataron para un local de alquiler para cumpleaños “El mundo del reves” de la familia Paulasso .

No es una foto esta pintado centimetro a centimetro y no se hace cualquier rostro son los maximos del fútbol y los chicos lo saben como son sus gestos de celebración .

Pienso que cuando vienen delegaciones este mural debe mostrarse por lo contundente que es y realizado por un personaje unico Luis Escalante que busca de enseñar a pequeños a realizar sus propios sueños .Felicitaciones y que sigan los trabajos en negocios, clubes, viviendas.





