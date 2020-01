Sabado 18 Enero 9na Edición Sommerfest la gran Fiesta Alemana de Humboldt y la región

Ya viene siendo una de las fiesta fuertes de la región esta vez será la 9na Edición y vuelve a realizarse en el amplio patio con pista que tiene Juv Unida de Humboldt y se anuncia que no se suspende por lluvia ya que si asi sucede se cuenta con el salón optimo para realizarla .

Se da a conocer en foto principal y las internas lo que se ofrece en espectaculos y comidas que se podra degustar sumado a la cerveza tradicional . Se espera lleguen de la región a disfrutar esta fiesta que recuerda a los antepasados y tiene vigencia en Humboldt de los jovenes que organizan este evento



