Sta Fe prohíbe el uso de pirotecnia para eventos públicos ,Omar Perotti firmó decreto

Sta Fe prohíbe el uso de pirotecnia para eventos públicos

El gobierno de Santa Fe anunció la firma del decreto, por parte del gobernador Omar Perotti En un comunicado publicado en las redes sociales, indicaron que esperan la adhesión de todos aquellos que aún no se hayan sumado a la iniciativa: “Instamos a todos los Poderes del Estado Provincial, a los Municipios y a las Comunas que no haya adoptado aun disposiciones de similar tenor, a adherir”, expresaron. que prohíbe el uso de la pirotecnia, de estruendo o sonora, en los eventos y espectáculos que organice el Sector Público Provincial.

El único uso que queda habilitado es aquel que se utilice con fines de pedidos de auxilio por parte de la policía, en acciones de defensa o de protección civil. En un comunicado publicado en las redes sociales, indicaron que esperan la adhesión de todos aquellos que aún no se hayan sumado a la iniciativa: “Instamos a todos los Poderes del Estado Provincial, a los Municipios y a las Comunas que no haya adoptado aun disposiciones de similar tenor, a adherir”, expresaron.Fuente Rosario 3