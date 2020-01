Juv Unida de Humboldt representa a Liga Esperancina de Fútbol en Copa Federación 2020 AQUI FIXTURE COMPLETO

Juventud Unida de Humboldt será nuestro representante en la primera Copa del Año… La Copa Federación, organizada por la Federación Santafesina de Fútbol.

Generalmente, esta copa otorga 4 plazas a la Copa Santa Fe, salvo que algún equipo ya ocupe plaza por ser Campeón de su Liga en 2019 o por participar en torneos superiores.

La Copa Federación dará inicio el 2 de Febrero y finalizaría el 22 de Marzo.

VER AQUI FIXTURE COMPLETO

