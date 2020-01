Aqui los resfuerzos de Juv Unida de Humboldt para este 2020 Torneo Federación Y Campeonato 2020 (10 fotos)

Ya veniamos adelantando la C.D le habia formulado al Tecnico Soria que podia incorporar 5 jugadores para los campeonatos que se avecinan y se necesito uno mas al lesionarse el arquero suplente se determino incorporar a Fernando Rossini como arquero tambien .

Como preparador fisico se contrato a German Mastorino quien estuvo en Sportivo del Norte.

VER FOTOS DE LOS INCORPORADOS AQUI

