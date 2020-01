Credito por 10 millones de pesos en la Asoc para el Desarrollo 2020

Con Tasas subsidiadas hasta el 50% de lo que marca el termómetro del Banco de la Nación Argentina, la Asociación para el Desarrollo del departamento Las Colonias, ofrece créditos a los integrantes de las comunidades que están adheridas a la entidad.

El crédito total que existe es de 10 millones de pesos en total y pueden ser consultados los requerimientos en las Comunas y Municipios que pertenecen a esta Asociación que tiene sede en Esperanza.

Al mediodía de hoy, el presidente de la entidad Duilio Rohrmann, actual presidente comunal de Humboldt, estuvo acompañado por el secretario de la misma, Julio Müller, presidente comunal de Progreso, así como la diputada provincial, Jimena Senn, ex presidenta comunal de Grütly, Contadora Pública Nacional y joven referente del radicalismo en el departamento Las Colonias y la provincia, quien fue electa por sus pares vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados.

También estaban otros presidentes comunales como Fernanda Bo Mora y referentes de ciudades de Las colonias, como el concejal radical esperancino, doctor Rodrigo Muller.

Durante la reunión con la prensa se especificó que estos créditos son para entidades jurídicas que están dentro del actual sistema económico, a 24 meses, y que cuando ingresen los pagos mensuales de las devoluciones de los préstamos otorgados, entonces se podrá asistir crediticiamente a los emprendedores en comunas y municipios, comno tradicionalmente hace la Asociación para el Desarrollo del departamento Las Colonias.

Consultadas sus autoridades acerca de un tema específico como lo es los aportes económicos de la Provincia para los planes de viviendas que se construyen a través de la entidad, en el marco de las comunidades de Las Colonias, tanto la diputada Senn como Rohrmann explicaron que se sigue trabajando internamente para contar con todos los elementos legales pertinentes, como las verificaciones oficiales de las certificaciones de obras, para que cuando termine enero- mes de descanso de los trabajadores públicos y del gobierno- poder realizar una audiencia con las autoridades pertinentes, y trabajar en los planes de viviendas que son importantes y que s ecumplen a través de la Asociación, entre otros temas de interés para Esperanza y Las Colonias.Fuente Colono del Oeste

