Pirola: “Aportar al trabajo de contención e inclusión siempre es prioridad”

El Senador Pirola junto a los concejales Cecilia Riva y Francisco Perezlindo compartieron junto a integrantes del C.E.T de San Carlos Centro un grato momento en el que el trabajo que realiza la institución para la inclusión de las personas con discapacidad fue el eje de la charla, encuentro que además sirvió para efectivizar un aporte que se utilizará para la adquisición de mobiliario y material lúdico de cara a las actividades de verano que están comenzando.

“Sé que el número de vecinos que se acercan y asisten a diferentes actividades del C.E.T. se ve incrementado por lo que resulta indispensable poder adquirir nuevo mobiliario para así cumplir con la calidad de asistencia que se brinda en una institución que es ejemplo del trabajo por la inclusión de personas con discapacidad, por eso poder aportar desde mi lugar a lograr este objetivo de cara a las actividades de verano es como siempre prioridad en esto de trabajar muy junto a las instituciones para que puedan desarrollar todo su potencial en beneficio de la comunidad de la que son parte” expresó el Senador Pirola.

Un enorme placer recibirlos

A su turno desde la institución agradecieron la presencia destacando que “Para nosotros es un placer recibirlos, que nos tengan en cuenta y nos ayuden a crecer y cumplir nuestros objetivos”

A su turno el Senador Pirola resaltó la trayectoria que han hecho como institución a lo largo de estos últimos 21 años y el rol de importancia que cumple la misma dentro de la comunidad de toda la región que encuentra en las personas que conforman el C.E.T.un acompañamiento y cariño que se siente en cada visita.

Sobre la institución

En el centro de día, los concurrentes del CET alternan sus jornadas entre las terapias específicas dispuestas por el plantel de profesionales que trabaja en la institución, de acuerdo con sus requerimientos, y variadas actividades que les permiten compartir con el resto del grupo.

El antecedente que terminaría plasmado en el actual Centro de Encuentro y Terapia para Personas con Capacidades Diferentes (CET), surgió en el otoño de 1993, cuando la licenciada en Servicio Social sancarlina «Taty» Croatto decidió montar un pequeño taller de mimbrería -inicialmente con una capacidad para albergar a cinco o seis alumnos- para permitir que un grupo de personas con algún grado de discapacidad tenga la posibilidad de hacer una tarea que le permita integrarse y desarrollarse.

Con el paso de los años, lo que nació como un pequeño emprendimiento, fue recibiendo el creciente apoyo de la comunidad, que poco a poco empezó a brindar su colaboración, dando origen finalmente al actual Centro de Encuentro, una institución que realiza una tarea muy valorada por todas las poblaciones de la zona. En estos días, el CET presenta un abanico de acciones que apuntan a brindar respuestas sociales, terapéuticas y laborales a las personas que se acercan.