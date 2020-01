Concepción del Uruguay más de 400 nadadores , 3 podios y 4 antes del 7mo puesto los nadadores del CAJU

Termino la 2da fecha en Concepción del Uruguay organizado por natación río Uruguay el CAJU dijo presente entre los más de 400 nadadores logrando 3 podios, en 6kilometros 2 do puesto para Airton Oskstatd 3° puesto para Camila Longoni en 3kilometros 2do puesto Agustina Voos 4to puesto lucia Delbino 7mo puesto Lucio Clemenz y Florencia Himmoff y 6to puesto Milton Emmert,.

Difícil con gran nivel de nadadores sus Corazones como siempre llevando sus manos y sus pies para abrazar a sus padres bajo el aplauso de una multitud qué colmó la playa…y seguiremos firmes vamos por más.

Profesor Fredy Zimmermann















La chiquita qué se hace grande” en la Natación de Aguas abiertas 3era 3er podio con 14 años compitiendo en la categoría hasta 19