Celene Galindo 2do año que es premiada distinguida en Taekwon-do

Por segundo año recibe el trofeo por su destacada actuación como: Competidora Infantil representando a la Asociación América de Taekwondo en el año 2019

Sólo me queda agradecer a Ali Babay por estos tres años que le enseñó y dio lo mejor de él para que sus alumnos tengan excelente resultado

A Pablo Assat que siempre estaba en los pequeños detalles y brindando todo lo que él sabe

Al Gran Máster Pedro Osuna un gran Maestro con mucha humildad y cariño siempre pre dispuesto

Al club Juve Humboldt por brindarnos un lugar para poder practicar

A sus compañeros la escuela Ge-baek

A Duilio Rohrmann, Comuna de Humboldt y Mutual del club Juventud Unida de Humboldt por siempre darnos una ayuda económica para poder asistir y representar a nuestro pueblo en distintos lugares.

A toda mi familia , que siempre la apoya alentando la que si gana o pierde lo que importa es participar



