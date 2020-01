Falleció 19/1 /2020 en Humboldt Juan Carlos Oeschger, (Negro), 61 años, sala Jub y Pens de Humboldt, recibirán sepultura mañana lunes 9:45 hs en el cementerio local, previo oficio religioso en la iglesia católica local.Servicio Empresa Furlotti

