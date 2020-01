Este miercoles compartieron una divertida y agradable jornada en el Club Sarmiento de Humboldt junto a sus pares de Lawn Tenis de Esperanza ,Pilar, Felicia, Franck, Juventud Unida (Humboldt) y el anfitrión.

Hubo gran cantidad de familiares, amigos y público en general que se acercó a observar el trabajo y progreso de los niños y jóvenes nadadores.