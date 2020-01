Aqui nota ,La Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia y el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt adhieren al evento

La Asociación Humbolense de Autos Antiguos, Clásicos y Hot Rod- Sub Comisión Club Atlético Sarmiento en oportunidad de realizarse el día 05 de abril el Santafesino De Rally Y Regularidad 2020, en la localidad de Humboldt, quiere homenajear a todos los mecánicos de la localidad…a los de ayer y a los de hoy.

La Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia y el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt adhieren al evento e invitan a compartir nombres, fotos y anécdotas de aquellos trabajadores , mecánicos de todos los rubros, de sus talleres, de sus vidas, las mismas serán publicadas y exhibidas el día del evento.

Súmate a esta propuesta participando….Gracias.

Humboldt -Departamento Las Colonias- Provincia de Santa Fe

República Argentina

Fotografía: Taller Pfening. (Año 1950). Autor desconocido. Colección Flia. Pfening

Bibliografía consultada: Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia y pueblo de Humboldt. ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE LA COLONIA Y PUEBLO DE HUMBOLDT. 1868 – 1968 – IMAGEN- IDENTIDAD Y MEMORIA.Imprenta Acosta Hnos. S.H. Santa Fe. Noviembre 2018



