Ganador del chevrolet onix chopeada de bomberos 2020! ZULMA FUX y CARLOS BOIDI.

Una alegria de la misma gente que fue al evento ya que Zulma Fux trabaja en FM RADAR y estaban en tranmisión en directo gran alegria y a disfrutar

5° aire acondicionado Jorge Diaz

4° bicicleta Daniela Fladung.

3° heladera Ana Maria Vogt.

2° tv 49 Jose luis Schmidt.

10° parlante portatil Damian Krohling.

9° celular Victor Walker.

8° tv 32 Mauro Ramos.

7° termotanque Silvia de Nagel.

6° cocina a gas Raul zell.

Ganadores de las tablet.

20° Nebel Barlasina.

19° Sergio Oschtad.

18° Doly Zender.

17° Elisabet Fouga.

16° Ruben Kruger.

15° Hector Cataneo.

14° Hugo Brechbul.

13° Sonia Pirola.

12° Carlos Sandoval.

11° Adrian Radicchi.

Fuente Radar Fm