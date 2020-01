Femicidio en Humboldt esta mañana

La localidad de Humboldt tuvo un echo de femicidio en la mañana de este lunes a la hora 7,30 La mujer de 37 años, identificada como Noelia Oschtadt madre de dos nenes, fue asesinada por un impacto de bala propiciado por su ex pareja, Walter Wettstein. El femicidio ocurrió frente al hijo menor de ambos, que presenció toda la escena.

El hecho ocurrió en calles 25 de Mayo y Sarmiento. Barrio Suroeste de Humboldt mientras ella se iba a trabajar.

Según sus familiares Noelia tras estar separada de Walter quiso recomenzar su vida con una persona de la localidad de Pilar y se trasladaria a esa localidad con los pequeños y eso fue lo que no soportó Wettstein lamentablemente tomó esta desición y lo hizo frente al mismo hijo que gritaba por el susto

Una vez que pasaron los echos todos nos preguntamos que paso por su mente Noelia ya no estara mas y el recibira una condena en la carcel que no va a ser facil vivir pero lo mas lamentable sera lo que tendran que vivir sus dos hijos .

Nadie puede decir nada cuando la mente se bloquea y solo ven una salida la de eliminar a quien considera que ya no era de su propiedad lamentable dos familias como padres y hnos que quedan marcados de por vida.

Lamentamos y acompañamos con nuestro pesame

Walter Wettstein.