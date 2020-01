Falleció en Humboldt a la edad de 37 años, la sra Noelia Oshstadt. Los restos de la sra. Noelia Oshstadt son velados en sala de velatorios de Empresa Santo Domingo y recibirán sepultura hoy, martes, a las 18:15 hs en el cementerio local. Previo oficio religioso en la iglesia católica.

