En horas del mediodía, se efectivizó en el SUM Comunal, la distribución correspondiente al 2do. semestre de 2019 correspondiente al Fondo de Financiamiento Educativo. El monto distribuído asciende a $ 882.316 , que se suma al importe de igual valor distribuído en el mes de Julio último, completando lo correspondiente al año finalizado. Asistieron representantes de todos los establecimientos escolares, que a la vez reciben a lo largo del año otras colaboraciones de parte de la Comuna para ayudar al normal desenvolvimiento de la noble tarea de formar y educar.

