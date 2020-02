Juv Unida de Humboldt ganó en Sunchales a Dep Colonia Aldao Copa Federación

Juv Unida de Humboldt visita al equipo de Dep Aldao en Sunchales por Torneo Federación

La terna Arbitral de Liga Santafesina

Juv Unida Humboldt

Rossini,Escobar, Neumann, Zingerlin, Muller, Oggier , Enrique, Regalini, Fornero , Petrabisi , Lopez

DT Claudio Soria

Cambio Javier Felipe x Escobar — Baez X Oggier

Dep Colonia Aldao

Valer,Diaz,Carradachi,Perrone Luciano ,Rolón,Singer,Rodriguez,Bonafede ,Spindola Peirone Lorenzo

DT Carlos Scandalo

​​​​​​​Cambios Sprung x Diaz —Albarracin Jonatan

GOLES PT 18 Lopez Juv Unida — 39 ST “Pitu” Neumann 2

GOLES ST 23 Bonafede Colonia Aldao de Penal 1