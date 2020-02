Este sábado 8 de febrero 1º Fecha del “Certamen Santafesino de Karting” campeonato 2020 en el Kartódromo del Cycles Moto Club de la localidad de Franck.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 8 de Febrero de 2020

Kartódromo Cycles Moto Club Franck

1ra. Fecha: “CERTAMEN SANTAFESINO de KARTING

VIERNES: 7 de FEBRERO

17hs. Apertura del Predio

SÁBADO 8 de FEBRERO (FINALES HORARIO NOCTURNO)

7.15hs Apertura de Inscripciones. ES OBLIGATORIO PASAR LOS DATOS POR WHATSAPP ANTES DE INSCRIBIRSE (al 3425479755). Las roturas mecánicas son responsabilidad exclusiva del piloto y NO implican devolución de dinero a la organización de la competencia.

8.30hs Apertura de Gomería y venta de neumáticos PRONEC.

9.30hs. Inicio Tandas del Club (2 tandas) de 4 vueltas c/u(Opcionales $400) Comenzará con los inscriptos al momento.

A CONTINUACIÓN: Comienzo de la Actividad Oficial

2 Tandas de Entrenamientos (4 vueltas)

Clasificación: Tanda Única de 3 vueltas.

ORDEN DE INGRESO A PISTA: (NO estar en pre-grilla a tiempo puede generar perder la tanda)

4T JUNIOR

110cc CENTRIFUGO PRE-JUNIOR

ESCUELA MOTORES ESTACIONARIOS

150cc KAYAK

4T SENIOR

SUPERPROMO

INTERNACIONAL SENIOR

4T MAYOR

SUPERPROMO SENIOR (Realizará la misma actividad que las demás divisiones)

LIBRE INTERNACIONAL

SERIES (6 Vueltas ESC. MOTORES ESTACIONARIOS y 110cc ESCUELA// 7 vueltas Demás Divisiones)

FINALES (12 Vueltas ESC. ESTACIONARIOS y 110cc ESCUELA// Final “A” 14 Vueltas Demás Divisiones// Final “B” 10 Vueltas).

Al finalizar la actividad en pista se realizará la Ceremonia de Podio y Entrega de Premios.

Si por causas de fuerza mayor, la competencia debiera ser interrumpida y no pudiendo proseguir según el presente cronograma, se reprogramará en primera instancia para finalizarla el Domingo 9 de Febrero.

El presente Reglamento Particular podrá ser modificado parcial o totalmente por las Autoridades Deportivas.

Fiscaliza: FRAD SANTA FE. Transmisión del equipo de la emisora www.fmaaroncastellanos.com.ar