Ante la postura del tiempo era todo un problema desidir si realizar en los patios o el salón por suerte no se dio la lluvia y lanoche fue ideal para cenar al aire libre . Cuarteto Ambort y Luna Negra le pusieron marco musical para que siempre la pista tenga presencia de los comensales que llegan de distintos pueblos vecinos .

