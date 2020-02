Falleció en Humboldt Norberto Daniel Ockstadt (Beto), 32 años, sala Jub y Pens , recibirán sepultura domingo 9/2 11:15 hs, en el cementerio local, previo oficio religioso en la iglesia católica local. Empresa Furlotti Aclaración: Apertura del velatorio 6:00 hs

Please follow and like us: