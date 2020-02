Los “Ñatos ” pasaron a la proxima etapa del torneo Federativo

Centro Cultural de la localidad de Aldao visitó a Juv Unida de Humboldt “Los ñatos ” fueron a Sunchales en el 1° encuentro donde logro imponerse por 2-1 En este domingo el partido se disputó en el Batistin Salvetti y alli el local logro pasar a otra instancia tras lograr el triunfo por penales tras perder en esta oportunidad 2 -1 y al ejecutar los penales logra pasar el local Juv Unida con un marco de publico que acompañaron a los dos equipos

A los

11 PT Ulises Bonafede Col Aldao

17 PT Nico Zingerlin Juv Unida

43 PT Tomas Singer. Col Aldao

——————————————–

20 ST Zingerlin Juv Unida

25 ST Albarracin Col Aldao

——————————————-

Por penales logro clasificar Juv Unida

Proximo domingo sera local de frente a Saan Cristobal de Angel Gallardo

VER AQUI 12 FOTOS