El CAJU dijo presente en el cruce de la laguna en Santa Fe más de 300 fueron de la partida 3 nadadores para el logro de 3 podios sobre 3 mil mtrs 1er puesto Florencia Himmoff 1er puesto Airton Osctack 3puesto Camila Longoni y el CAJU y todo humboltd festeje el logro de sus chicos FELICITACIONES!!!!

VER AQUI VIDEO DE AIRTON

