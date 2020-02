Ella es Marisa Tardioli y en el día de ayer jugó su torneo de despedida del equipo del equipo de Hockey del Club Sarmiento de Humboldt

Un ejemplo de superación, voluntad y compañerísmo. Te queremos agradecer por haber formado parte de nuestro plantel y así defender vuestra camiseta. GRACIAS ARQUERA de tus compañeras de equipo y quienes te conocieron





