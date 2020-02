Perdió Juv Unida de Humboldt frente a San Cristobal de Angel Gallardo 2 -1 pero clasificó por diferencia de goles 4-2

Juv Unida de Humboldt devolvio la visita al equipo de Angel Gallardo el resultado del partido de local lo habia colocado en un resultado positivo y en este otro sábado a pleno sol debia cumplir con el cometido del DT Soria debemos clasificar para seguir en este torneo Federativo Y clasificar para disputar la Copa Sta fe como objetivos estaban y tras los 90 minutos de juego perdio 2-1 con gol de Safón a los 21 PT Silva en 29 minutos 2da etapa Lopez 40 mts a pesar de la derrota por diferencia de gol eso le permitió completar para estar en la segunda etapa .Hoy domingo jugaban el 1° partido en el Norte de Sta Fe y la revancha será el martes entre Racing el Campesino y el equipo de Carlos Gardel.

Lamentablemente cayo mal en una jugada Ayrton Regalini y debio aguardar una ambulancia para ser atendido de su cuello

