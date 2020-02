CEIH Humboldt sigue presentando mecanicos de Humboldt

MECÁNICOS DE HUMBOLDT

Vocación y Pertenencia

Contanos tu historia…

Domingo José Viotti (08-03-1945) nos acercó esta foto y nos comenta que él, mecánico de profesión, ejerció este trabajo primeramente cuando corría el año 1962 como empleado en el taller de autos y motos del Señor Francisco G. Ochstadt,”Ciani” . Posteriormente en el año 1964 en el Taller mecánico del Señor Juan Miguel Meyer, allí ejerció la profesión junto a Teófilo y “Valdi” Gonzalez, Eduardo Palmero, Rudolf, Jorge Gonzalez, entre otros. En el año 1979 se dedica a la profesión en forma independiente por más de quince años junto al Señor Héctor Bautista Cattáneo.

Foto: Domingo José Viotti trabajando en el taller del señor Juan Miguel Meyer, lo acompaña el señor Horacio Gonzalez empleado de Estación de servicio “Shell” de EDUARDO Y GERARDO MEYER.

Gracias Domingo por compartir parte de tu vida.

