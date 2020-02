MECÁNICOS DE HUMBOLDT Vocación y Pertenencia Contanos tu historia…Museo Histórico DE LA Colonia Humboldt

Compartimos foto gentileza del Sr. Edgardo Leguizamón (fecha de nacimiento: 09/10/1956), quién se recibió de Técnico electromecánico en la E.N.E.T. de San Justo .En el año 1977 se radico en Humboldt , para trabajar en el taller mecánico de Pfennig.

Esta foto fue tomada en el Círculo de Ajedrez, en el año 1978, en oportunidad en que se realizó una CENA SHOW, a beneficio para organizar las carreras de autos.

En la misma hay muchas personas relacionadas al rubro que son conocidas …¿Quién nos ayuda a hacerlo nombrándolas?

Please follow and like us: