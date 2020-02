Atlético y Tiro de Reconquista será el rival de Juv Unida de Humboldt el domingo el ñato va de visitante

COPA FEDERACIÓN

330 KILÓMETROS AL PRÓXIMO PARTIDO

Quedó definido el rival de Juventud Unida de Humboldt en la Copa Federación.

Hace instantes finalizó el partido revancha entre Atlético y Tiro de Reconquista y Carlos Gardel de Calchaquí, en donde el local volvió a derrotar al Tanguero por 1 a 0, cerrando un global de 2-0 y la clasificación a Semis.

Por el momento, la Copa entra en un Stand-by, esperando qué suceda con el conflicto Gobierno-Ligas. De solucionarse, jugarían el próximo domingo en Reconquista, a 330 kms, o mejor dicho a 660 si tenemos en cuenta la vuelta.Fuente 100 % Liga Esperancina de Fútbol



