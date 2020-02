Este lunes 2, es el turno de los más pequeños. Arranca el año de entrenamientos para la categoría Mini Voley. Los chicos tendrán prácticas los días LUNES Y MIÉRCOLES, DE 19 A 20 HS.La profe a cargo será Daiana Obregon. En tanto que la categoría primera división, ya se encuentra entrenando los días martes, viernes y jueves a las 21 hs, a las órdenes de Javier Oggier.

Please follow and like us: