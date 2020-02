El Gobernador Omar Perotti, anunció este miércoles tras reunirse con los dirigentes de las Ligas de Futbol De esta forma, en vez de abonar $1404 por policía pasarán a pagar $1.016 la Tarifa para entes Públicos lo que genera una alivio para las instituciones deportivas

Raúl Escalante Presidente de Liga Esperancina estuvo presente.

