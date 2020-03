Comienzo de una nueva etapa de quienes cumplieron la etapa de la escuelas primarias y el valor de contar con un Instituto Secundario . Hace años estos jovenes debian estudiar en otras localidades . Sus padres encontraron en este instituto la formación educativa y hoy comienza ese aprendizaje con un grupo de profesores que son muy profesionales .Muchas emociones en la tarde de hoy en Humboldt.

