Ovidio Ambort se despidió este sábado en la localidad de las Tunas de su Grupo Musical

Raúl Bonasea le rindio una despedida sencilla y le dice: Ovidio y su despedida anoche las tunas ,tío a disfrutar ahora de la familia ,los domingos con el asadito,carreras de autos como te gustan,seguramente las tardecitas sonará la Córdeona como se la escuchaba en el campo ,el canto jodler de margarita

Con orgullo hace 40 años lo presente sobre el escenario del Pic Nic del Club Juventud Unida cuando comenzaba con su familia y su temor de estar ante 1400 personas sin embargo desde ese dia no paro mas de estar en distintos eventos de la región .

Ovidio cuanta gente que te conoce gracias a la música ,te retiras como un grande y disfruta de la vida GRACIAS Héctor Balverdi