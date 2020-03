Cori Matio destaca sus 10 años jugando al hochey ,un deporte que le cambio la vida(VER 10 FOTOS)

Hoy 2 de marzo hace exactamente 10 años 🇦🇹 que juego al hockey,tenía 33 años y nunca me había gustado ningún deporte,me invitaron a una práctica,fui y me gustó,ese día sentí q había encontrado algo que me

gustaba,nunca pensé que me iba a llegar a apasionar tanto..

Deporte hermoso que me ha dado tantas alegrías…

Me dió la posibilidad de conocer muchas personas,en estos 10 años tantas jugadoras pasaron por el club,a la mayoría las ví crecer,las ví superarse,egresaron del secundario,se recibieron en la universidad,algunas fueron mamá,las escuche reír,las escuche llorar,la mayoría podrían ser mis hijas..

Viví tantas cosas lindas,levanté tantas copas junto a mi equipo,aprendí y sigo aprendiendo tanto..

Me llena la vida este deporte,me da energía, agradezco a mi familia que me acompaña siempre y me banca,a mi marido q sino me apoyaría no se si podría hacerlo…

HOCKEY CAJU ❤️🇦🇹

VER AQUI 10 FOTOS DE LAS VIVENCIAS DEPORTIVAS Y AMISTAD

