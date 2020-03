En Villa Urquiza en 25 km Camila Longoni 1° Puesto y Ayrton Oschtardt 2do Puesto

Y…nos hicimos presente en la Villa Urquiza paraná con dos nadadores y dos podios para el CAJU y todo humboltd qué en gran cantidad de personas se trasladaron para alentar y ver la llegada de sus chicos con todo el aliento y fuerte aplauso acompañaron A CAMILA LONGONI y su primer puesto y AIRTON OSCTACDK su segundo puesto en una carrera internacional y muy dura con un recorrido de 25 kilómetros con un río bajo y muchísima temperatura ahí la pelearon enormemente desde la embarcación mi compañera de trabajo asistió a Camila en todo su recorrido gracias” virgi”..y yo asistí a AIRTON..Gracias enorme a la gente de humboltd qué nos apoyó con su presencia y un gracias grande a los qué de una u otra manera colaboraron para qué nuestros chicos pudieran participar y regalarle esto a su institución y a su pueblo…y FELICITACIONES!!! Fredy Zimmermann





