Locales Ganó Juv Unida de Humboldt por 2 a 0 a Gimnacia y Tiro de Reconquista y jugará la final del Torneo Federativo

Todo el estadio estuvo de rojo y blanco mucho publico que alentó a los ñatos necesitaba un empate y con eso lograria la clasificación para jugar la final frente al Studebaquer de la localidad de Villa Cañas en los pagos de Mirta Legrand.Y Juv Unida de Humboldt lo logró con una victoria DE 2 A 0 logrado por Enrique y Lopez en el segundo tiempo tras atajar Fladung un penal que fue muy protestado que le cobran a Felipe Javier que cae sobre la pelota y la misma queda debajo del pecho y sanciona el arbitro penal se destaca Fladung y eso levanto el partido podian haber cocretados los dos equipos pero las defensas prevalecieron.

