LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL SUSPENDIÓ POR 15 DIAS LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

Como verán en la imagen, que es el comunicado oficial de Liga Esperancina, todo el fútbol estará detenido por al menos 15 días para luego ver cómo están las cosas.

La causa, claro, es el Coronavirus, aunque figura como Covid-19 (qué necesidad?)

Ahora bien… La Liga ha suspendido fechas por pequeñeces y creo que esta vez es algo que incumbe a todos.

Sabemos que las ganas de ‘jugar’ es mucha, también que generalmente se piensa, acá no pasa nada, pero…. Y si pasa?

Italia menospreció al virus los primeros días y ahora no saben cómo hacer para detener la pandemia, eso sin mencionar la cantidad de muertes que ya superan el millar.

Tampoco es una decisión exclusiva de Liga Esperancina. La Federación Santafesina postergó las Finales de Copa Federación, y la Liga Santafesina suspendió también todas sus categorías por ‘tiempo indeterminado’. La Liga Ceresina suspendió sus actividades, en este caso no por el coronavirus sino por dengue, algo que en estos momentos tiene en jaque también a la Liga Rafaelina.

Habrá qué pensar qué es más importante, si la salud o el fútbol…

Que teniendo este criterio se deberían suspender muchas cosas? Puede ser, no lo sabemos. Pero es preferible prevenir, curar o no poder curar?

Cumpleaños, fiestas privadas, boliches, festivales, recitales, todo lo que incluya público desde ahora no está recomendado por el Ministerio de Salud, o prohibido en la Provincia de Santa Fe.

Tal vez no pase nada, y eso esperamos. Pero tal vez no pase nada por acciones como ésta, porque después ya es tarde.

