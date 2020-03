Reutemann presentó su auto de Top Race en Humboldt

Con 17 años recién cumplidos Ian Reutemann se suma al Pfening Competición para conducir el Toyota Corolla que supo manejar Tomas Brezzo en 2019. Por ahora, el piloto de Humboldt competirá solo, es decir sin binomios en Top Race Series. En tanto en el equipo de Claudio Pfening, analizan contar con un segundo piloto esta temporada y hay avanzadas gestiones en ese sentido con el ex campeón del Junior Santiago Piovano.

“La prioridad que nos ponemos con mi grupo de trabajo por ahora, es poder reunir todo el presupuesto necesario que nos asegure la participación en Top Race durante todo el año pero, lógicamente también estoy pensando en la adaptación a la Categoría y los resultados deportivos que podamos ir cerrando”. Dijo Reutemann que competirá con el 100

Además, ante este formato con binomio o tener la posibilidad de competir solo durante todo el año agregó: “La idea es competir solo durante todo el año pero, vamos a ir evaluando como se dan las cosas”.

Por último dijo en cuanto a las referencias que dispone de Top Race: “Entiendo que son autos atractivos para conducir, tienen una buena cubierta y considero que debe haber algo de similitud con los Fórmula. Ahora pondré toda mi energía en Concepción del Uruguay y cerrar un buen fin de semana en todo sentido”. Fuente Carburando por por Javier Delle Rose