Falleció 13 marzo en Humboldt Desiderio Musaschi, 79 años,velatorio sala Jub y Pens de Humboldt, recibirán sepultura hoy viernes 18:30 hs en el cementerio local, previo oficio religioso en la iglesia católica local.servicio funebre Marcelo Furlotti

Please follow and like us: