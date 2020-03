Estudio Musaschi cumple un año en su nuevo local y otorgará premios

El 1 de abril celebramos que hace un año estamos en nuestro nuevo local , por eso , preparamos un sorteo de agradecimiento a todos nuestros clientes por la confianza y afecto demostrado !!! GRACIAS !!

Pasa por nuestra oficina a retirar tu número !!

Fecha de sorteo: 08/04/2020





Hace 6 años que transitamos juntos el camino de la Prevención para que tengas más Salud. ¡Gracias por acompañarnos! #6AñosDePrevenciónSalud

Please follow and like us: