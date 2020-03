Dos que marcan presencia en automovilismo Nacional, mecanica y piloto Claudio Pfening y Ian Reutemann

Normalmente las camaras,y fotos van hacia el auto,la marca,o el piloto pero en la semana y en el circuito sabado y domingo esta la presencia del grupo que prepara el auto para resolver los problemas que Ian pueda informar y asi llegan los triunfos o los mejores puestos en el podio.

Claudio que junto a su padre Jorge comenzaron la preparación de vehiculo que corria hoy debe trabajar para muchos coches del pais y se intaló en Termas de Rio Hondo y alli superó su conocimiento y ganó el respeto de sus colegas EL EQUIPO 100% HUMBOLDT va por mas Felicitaciones

Please follow and like us: