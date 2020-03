En Argentina suspendieron las clases en todos los niveles hasta el 31 de Marzo por el Coronavirus

La medida será a partir de mañana 16/3. En tanto, dispusieron que se verificará “casa por casa” a los argentinos que viajaron a zonas de riesgo para controlar que cumplan el aislamiento.

Este domingo, el presidente se reunió con sus ministros para tomar las medidas de prevención correspondientes. Entre ellas, a partir de mañana y por los próximos 14 días, se suspenderán las clases en todos los niveles educativos del país.

Así lo anunciará hoy el Gobierno, luego de un encuentro entre expertos y funcionarios nacionales que liderará, después de las 14, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, que ayer había comenzado a resolver medidas que se encaminaban a esa definición.

Se espera la responsabilidad de los padres para que los alumnos queden dentro de sus domicilios para no recibir al virus.

