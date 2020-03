En autódromo de Concepción del Uruguay tuvo la primera competencia del domingo para el Top Race y el Series, donde Matías Rossi e Ian Reutemann festejaron.

Doble primer puesto para Ian Reutemann de Humboldt con la mecanica de Pfening pudieron festejar lamentablemente sin presencia de publico y la televisión mostro estos triunfos

