Falleció en Humboldt 15/3 Cledi Elisa Schurrer de Weppler, 94 años, sala Jub y Pens de Humboldt, recibirán sepultura mañana lunes 16 9:30 hs en el cementerio local, previo oficio religioso en la iglesia católica local. Furlotti

