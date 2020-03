Humboldt: Desalojan moto encuentro con fuerza policial,bares,restaurant,por tema Coronavirus por indicación Provincial

Humboldt: Desalojan moto encuentro con fuerza policial y evaluan poner el pueblo en cuarentena. Además efectivos policiales recorrieron cerrando los comercios que tienen actividad nocturna.Todo en el predio era calma solo que los comunicados de la Provincia decian que quedaban suspendidos eventos donde congregara publico en cantidad .Durante el dia sábado el predio que esta en zona rural en Tiro Federal recibio motociclistas de toda la región como siempre, con el respeto que tienen los motoqueros pero en el pueblo las motos que eran guiadas por jovenes algunos de la localidad y otros que llegaron de localidades vecinas fue lo que hizo la protestas de los vecinos ya que utilizaron las avenidas como pistas con motos que superaban los ruidos al tener escapes libres . Por eso separamos este evento que tiene en la organización de los mismos desde hace años al comunicado de la Provincia que se emitió practicamente cuando ya estaban los visitantes en Humboldt .

El tema es el Coronavirus y que la policia tenia que cumplir con las indicaciones de Sta Fe.

Decreto Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N.º 260/20 referente a las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus COVID-19 (coronavirus), incluyendo la urgencia de interrumpir el evento público masivo. Esta actividad se desplegaba ademas en las directivas desde la superioridad

Digamos que el presidente Comunal habia autorizado este evento : La Comuna de Humboldt informa que se desarrollarán normalmente las actividades programadas para este fin de semana, y a partir del lunes, todos los eventos masivos quedarán suspendidos hasta nuevo aviso. Además, esta mañana se desarrolló en el SAMCO local, junto a todo el personal de Salud, Bomberos y Comuna, una reunión para armar un protocolo de atención, que se activará en caso de ser necesario y que se dará a conocer a la mayor brevedad…”