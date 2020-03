Juv Unida de Humboldt mejoran las instalaciones del kartódromo en canchas auxiliares de fútbol y hochey

Son miembros de la C.D jovenes que participan del campeonato Senior y donde tienen un rato de tiempo van haciendo lucir el predio a la vera de ruta 70 donde esta el kartódromo que tambien los ultimos meses tuvieron mejoras y eso se nota al pasar con un tejido olimpico y en el centro esta la cancha de Hochey y en el sector este las canchas auxiliares de practicas que utilizan las distintas divisiones .

Los deportistas transitan por la calle que viene de Mariano Moreno y sale a la ruta muy buen lugar que se va convirtiendo mes a mes .

