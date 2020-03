Falleció en Sta fe Jorge Gavazzi, “Calachi” 60 años nacido en Humboldt

Oscar Raúl López uno de sus amigos escribió esto para el Seguramente vamos a tener que enfrentar muchas cosas tristes con la PandemiaTriste es perder a un amigo como lo fue el querido Jorge Gavazzi, “Calachi” y no poder ir a despedirlo.Triste porque si hay algo que uno DEBE hacer, sí o sí, es ir a mostrar el cariño, por lo que nos dio, el respeto, por lo que fue como persona, y el dolor, por lo que implica su partida. Y hoy muchos nos vemos imposibilitados de hacerlo. Por eso, con estas humildes palabras sólo quiero transmitir mis sentimientos en este duro momento para la familia, y compartirlos con aquellos, que también lo sientan así.Lo tuvimos como preceptor en el secundario, fue nuestro superior en el banco y fue un gran compañero en el grupo de vóley con el que llevamos adelantes los inicios de la Asociación Las Colonias de Voley. Mucho tiempo compartido, mucho tiempo para sumar broncas y puteadas, y sin embargo, por más que revuelvo mi memoria, no las encuentro, y sé por qué. Porque no las hubo, porque Jorge era un tipo positivo, que nunca se aprovechó de su posición, y le gustaba más disfrutar una charla que una discusión, siempre sonriente, siempre activo. Tipo honesto, inteligente, de palabra, generoso, familiero, cariñoso, tantas cosas lindas para decir de él. Hoy me gustaría abrazar a María Rosa, Gonzalo, Santiago y Judith, a Mary, Elsa y Susy y a todos los que lo querían. Y los abrazo así, como puedo, con el mejor recuerdo. Que descanses en paz, Jorge querido.

Please follow and like us: